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﻿千語買餸同林峯預祝聖誕

2016-12-24 列印
■吳千語捧「薑餅屋」走人。
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　 近排正在杭州橫店拍攝劇集《獨步天下》的林峯首次剃光頭，其23歲小女友吳千語亦起行去北京，孖偶像王力宏拍奇幻動作電影《古劍奇譚之流月昭明》，二人佳節要分隔兩地。日前傍晚，吳千語趁男友旋風返港一日，即零妝偕外傭去ifc超市買材料整聖誕大餐與男友提早過節。見她束起長髮、素顏戴上口罩遮殘樣。揀了一些蔬果、果汁、醬料和肉等，似整大餐。最後買埋個玩得又食得，砌屋仔後自行貼上朱古力豆的聖誕薑餅迷你村莊套裝，就畀錢走人。 採訪 ︰ 李維隆
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