﻿圓夢出嫁孕味濃 否認雙喜臨門 孫慧雪 夫妻咀不停恨生龍鳳胎

34歲的「宅男女神」孫慧雪昨日於愉景灣海濱教堂，下嫁圈外男友羅天彥（Edwin），一對新人在傳媒前咀足六次！身穿低胸婚紗的阿雪孕味甚濃，更要老公代飲香檳，惟她否認雙喜臨門，但兩夫妻亦恨生龍鳳胎！



孫慧雪與男友羅天彥（Edwin）昨於愉景灣海濱教堂舉行浪漫婚禮，圈中好友曾國祥、賴慰玲與林秀怡等擔任兄弟姊妹團。當新娘阿雪聽到老公講出結婚誓詞時，不禁感動得頻頻拭淚，交換婚戒後更咀足十秒；一對新人於結婚儀式結束後坐上馬車繞場一圈，又在馬車上應傳媒要求咀足六次，場面Sweet到爆！



未有時間度蜜月



阿雪跟老公完婚後受訪全程十指緊扣，她笑稱喜歡海濱白教堂及有馬車，滿足了她心目中的童話婚禮！Edwin笑言昨早接新娘「都幾難」，阿雪就指老公被「愛的宣言」考起，因老公不懂中文，要看拼音幫助才過關，又呻老公不明白讀出的中文，故「一點感情都沒有」，問阿雪是否收貨？她就笑言：「因為超時，都收貨啦！開門利是有五位數，不過全部係十蚊紙。」



Edwin忘記婚戒鑽石有幾卡重，阿雪則謂：「我手指細，所以睇落好大。」一對新人婚後均要開工，未有時間度蜜月，阿雪笑言不可以不工作，Edwin則笑指她不會做少奶奶歎世界。



新郎代新娘「頂酒」



談到在教堂合巹交杯飲香檳時，阿雪要由老公「頂酒」，加上她身形孕味十足，問到是否雙喜臨門？阿雪笑稱自己一飲酒就面紅，亦不想弄花妝容才不飲，「總之有好消息會公佈」，她亦沒有為結婚刻意瘦身，「我忍唔到口，前一晚仲食燒肉同意粉，食飽啲有福氣！」Edwin稱生兒育女會順其自然，問到想生仔或女？他說喜歡女兒，阿雪則喜歡兒子，笑言最好生龍鳳胎。另外，蔡思貝昨趕到教堂向阿雪送吻祝福，阿雪和Edwin昨晚的婚宴亦有多位圈中人出席。