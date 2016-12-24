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﻿大肚翠翠減少外出

2016-12-24 列印
■翠翠暢談夫妻趣事。
■吳日言生B大計延至明年。
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　　　腹大便便的葉翠翠昨為一童裝店擔任剪綵嘉賓，懷孕快五個月的她吸引現場一位小男孩突然用手不停拍其肚皮，事後問翠翠到熱鬧地方會否加倍小心？她稱已很少外出，只在周末與老公到超市逛逛。問到是否想孩子似她？翠翠笑言：「很早之前照超聲波時，BB小得像花生，但老公都說好似他！」

另外，新婚的吳日言昨出席另一活動時就表示，婚後首個聖誕節最開心的是有老公幫忙暖腳，以及不用再獨個兒睡！
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