﻿「雪雪」性感益阿Bob

俄羅斯總統普京於十二月十六至十七日訪問日本，相關故事至今還在外交界流傳。 日本首相安倍晉三以高規格接待普京，在自己的家鄉山口縣溫泉旅館與普京會晤，想營造非常友善的氣氛。這次是普京事隔十一年再次訪問日本，但他不太有興趣在山口縣泡溫泉，事前已透露消息要求日方縮短山口縣行程，要去東京正式會談。 日方的親善舉動和俄方的實際要求，反映雙方的深刻矛盾。安倍晉三這樣高調歡迎普京到訪，其實是想營造一個「聯俄制華」的氣氛，希望拉攏俄羅斯孤立中國。不過，俄羅斯這隻北極熊，極其強硬，要拉攏她也不容易。日俄雙方現時最大的爭議「北方四島」的領土主權問題，看不到有任何解決的跡象。 所謂「北方四島」是指...

2016-12-24