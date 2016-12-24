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﻿「雪雪」性感益阿Bob

2016-12-24 列印
■陳嘉桓豪晒「事業線」！
■嘉桓盡騷長腿。
■阿雪在牀上色誘阿Bob。
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　　葉念琛監製、孫慧雪、陳嘉桓及林盛斌（阿Bob）合演的新片《我要發達》，昨發放性感劇照贈興。昨日出嫁的阿雪與嘉桓分別要色誘阿Bob。

　　阿雪在片中化身AV（成人小電影）女優「波多野雪雪」，穿上排球運動服在牀上突襲阿Bob，令他大呼「爽爆」！嘉桓則大騷豐滿上圍及「黑絲」長腿，阿Bob笑言拍攝時要食鎮定劑呢！
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