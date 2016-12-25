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﻿北海道遇嚴重車禍 MAKIDAI@EXILE重傷留醫

2016-12-25 列印
■MAKIDAI遇車禍重傷留醫。
■PKCZ原定前往札幌演出。
■三人所乘車輛車尾嚴重損毀。
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        日本男團EXILE的41歲成員MAKIDAI昨日凌晨於北海道遇上嚴重車禍，他原定與另一所屬組合PKCZ隊友VERBAL、DJ DARUMA齊到札幌為師弟團三代目J Soul Brothers（三代目JSB）擔任演唱會嘉賓，據悉三子本乘坐飛機由東京飛赴當地，後因大風雪取消航班，故改搭新幹線抵達函館後再乘車到札幌。

        他們所乘座駕駛經七飯町高速公路時，跟一輛大貨車發生碰撞，三人同告受傷，現場亦留下大量血跡；當中MAKIDAI傷勢最嚴重，多條肋骨骨折和腦震盪，現留院接受治療，暫無生命危險。三代目JSB得知意外後取消札幌兩場演出，官方指待成員康復後會補辦演唱會，歌迷現可獲安排退票。

圖：網上圖片
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