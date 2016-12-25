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﻿趕返台北撐五月天 陳綺貞搞到阿信好緊張

2016-12-25 列印
■阿信跟陳綺貞深情對唱。
■五月天於台上投入演出。
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        台灣天團五月天近日於台北小巨蛋舉行九場「復刻」演唱會，重溫過去的演唱會主題，前晚就以復刻版的「RE:Jump離開地球表面」為題，當年象徵「希望」的道具海豚也有登場。五月天更請來當日台北首場演出的嘉賓陳綺貞再任表演嘉賓，當她甫現身即讓全場觀眾瘋狂尖叫，隨後她與結他手怪獸、石頭互鬥結他技術，又與主音阿信合唱甜蜜情歌《私奔到月球》，掀起現場高潮！

        陳綺貞唱畢笑道：「先祝大家聖誕快樂！」並謂專程從巴黎趕回台北為五月天任嘉賓，自言「還在時差中」，阿信就坦言：「所有男生看到女神如陳綺貞，一定都會緊張！」
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