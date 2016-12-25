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﻿Alan@Mr.歌喉未獲囝囝欣賞

2016-12-25 列印
■Alan、方皓玟齊現身音樂活動。
■Alan抱住囝囝肉緊獻吻。
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  樂隊Mr.主音布志綸（Alan）昨日與方皓玟於尖沙咀出席音樂活動，Alan帶同8個月囝囝到場，笑指B仔不愛聽他唱歌，每次都擰轉臉，問到會否再追多個？他笑稱養小朋友不便宜，待事業發展好點才考慮。Alan亦透露Mr.稍後會到澳門出席倒數活動，直言分開一陣子再合作會更有火花。

        另外，聲沙沙的方皓玟表示扁桃腺經常有事，醫生建議她做手術，但要長時間休息，故明年再安排時間解決。她稱媽媽近日有來港探望，順道看商台頒獎禮，問到母親有否支持她拿「我最喜愛女歌手獎」？方皓玟笑言媽媽反而支持其他男歌手。
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