﻿許瑋甯疑洩BB性別 林心如待產「小公主」

40歲的林心如今年7月跟霍建華奉子成婚，目前懷孕7個月的她正安心養胎，仍不忘跟好友們聚會。她昨日上載與偶像劇《16個夏天》一眾拍檔聚首的合照，並感謝許瑋甯為她準備驚喜產前派對，心如寫道：「謝謝我們永遠的5人幫，永遠過不完的16個夏天。」眾人更一起還原兩年前拍攝劇照時的姿勢。



照片可見心如雖未施脂粉以素顏示人，但精神氣色相當好，見她抱着鄒承恩剛出生不久的兒子，手勢亦顯熟練。心如過去未有正式透露腹中胎兒性別，不過許瑋甯留言提到「期待見到小公主與小王子相會」，疑踢爆心如正懷有B女。



