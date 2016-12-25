﻿擂台巨胸壓BabyJohn 36F鄧月平：極度尷尬

擁36F驕人上圍、有「巨胸翠如」之稱的鄧月平（Larine）及蔡瀚億（BabyJohn）早前拍攝賀歲電影《小男人週記3之吾家有喜》，當中一幕講述Larine於健身室向BabyJohn施展獨門武功，企上木箱再跳落地攻擊對方，豈料因Larine上圍太大而卡住男方頭部。首次拍戲的Larine提起該場戲時，就以「極度尷尬」來形容，但她表示為博觀眾笑聲決定「豁出去」！



Larine又讚BabyJohn是超級專業的男演員，「導演嗌Cut機時，佢即刻推開我，仲快過我，所以同佢拍呢場戲係十分放心。」至於BabyJohn就指拍攝時不緊張，因劇本寫得非常仔細，他早有心理準備，反而擔心女方由木箱跳下來的安全。



