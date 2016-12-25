﻿群星社交網晒相迎聖誕 伍詠薇厚禮贈 敏之初生B

今日是普天同慶的聖誕節，一眾明星藝人昨紛趁平安夜於社交平台分享極富聖誕氣氛的靚相跟粉絲迎聖誕。陳敏之日前於冬至剖腹誕下長腳囝囝，趕及一家三口過冬兼歡度聖誕，敏之契姐伍詠薇前日偕老公練海棠探望敏之，並透露契姨甥的乳名叫「小雷球」呢！本報記者 圖：網上圖片























新任媽媽陳敏之將於今日出院，契姐伍詠薇（伍姑娘）前日已偕老公練海棠及胞兄到醫院探望敏之和BB，伍姑娘昨日凌晨於社交網分享見到契姨甥的開心照片，又留言：「昨（前）天探契妹Migu（敏之）及她的寶貝BB『小雷球』，可愛到不得了，摟着你，盡在不言中，妹子，你叻叻，恭喜你及V仔，今次見面你已為人母，難形容感受。衷心祝福你們一家三口平安健康快樂，愛你。」



星級爸媽享天倫樂



敏之亦轉載伍姑娘的帖文，更留言：「家姐和姐夫送給BB的玉手鐲真的很美！看他拿住唔放便知道，我愛你們！也是盡在不言中！」原來伍姑娘送了玉鐲仔給契姨甥。一眾星級爸媽亦趁聖誕佳節，與子女開派對慶祝。湯盈盈晒出一家四口的聖誕合照，錢嘉樂抱着大女凱晴彈夏威夷小結他，長大不少的細女凱琪則開心爬地。懷第二胎的周汶錡則上載大仔Jacques玩雪人公仔的相慶祝聖誕；另一準媽媽車婉婉就學聖誕老人捧着巨肚應節，非常搞笑！



華仔晒自拍應節



至於連日來忙於宣傳電影《長城》的華仔，大前日已率先在其官網跟粉絲預祝聖誕：「一家人今天開始放假了，沒什麼計劃！預祝大家聖誕快樂和新年快樂！！！」放假中的華仔昨於平安夜仍掛念被視為家庭成員的粉絲，他於其官網分享一張充滿聖誕氣氛的紅綠氣球作背景的自拍新照，並留言祝所有家庭成員聖誕及新年快樂。出爐視帝、視后陳展鵬與胡定欣於聖誕仍要趕拍新劇《同盟》，定欣昨於社交網大晒與劇中演員展鵬、姚子羚、鮑起靜等的聖誕主題合照。劉嘉玲則坐在家中的巨型聖誕樹前影靚相，與網民齊賀聖誕。