﻿群星社交網晒相迎聖誕 伍詠薇厚禮贈 敏之初生B

新任媽媽陳敏之將於今日出院，契姐伍詠薇（伍姑娘）前日已偕老公練海棠及胞兄到醫院探望敏之和BB，伍姑娘昨日凌晨於社交網分享見到契姨甥的開心照片，又留言：「昨（前）天探契妹Migu（敏之）及她的寶貝BB『小雷球』，可愛到不得了，摟着你，盡在不言中，妹子，你叻叻，恭喜你及V仔，今次見面你已為人母，難形容感受。衷心祝福你們一家三口平安健康快樂，愛你。」
星級爸媽享天倫樂
敏之亦轉載伍姑娘的帖文，更留言：「家姐和姐夫送給BB的玉手鐲真的很美！看他拿住唔放便知道，我愛你們！也是盡在不言中！」原來伍姑娘送了玉鐲仔給契姨甥。一眾星級爸媽亦趁聖誕佳節，與子女開派對慶祝。湯盈盈晒出一家四口的聖誕合照，錢嘉樂抱着大女凱晴彈夏威夷小結他，長大不少的細女凱琪則開心爬地。懷第二胎的周汶錡則上載大仔Jacques玩雪人公仔的相慶祝聖誕；另一準媽媽車婉婉就學聖誕老人捧着巨肚應節，非常搞笑！
華仔晒自拍應節
至於連日來忙於宣傳電影《長城》的華仔，大前日已率先在其官網跟粉絲預祝聖誕：「一家人今天開始放假了，沒什麼計劃！預祝大家聖誕快樂和新年快樂！！！」放假中的華仔昨於平安夜仍掛念被視為家庭成員的粉絲，他於其官網分享一張充滿聖誕氣氛的紅綠氣球作背景的自拍新照，並留言祝所有家庭成員聖誕及新年快樂。出爐視帝、視后陳展鵬與胡定欣於聖誕仍要趕拍新劇《同盟》，定欣昨於社交網大晒與劇中演員展鵬、姚子羚、鮑起靜等的聖誕主題合照。劉嘉玲則坐在家中的巨型聖誕樹前影靚相，與網民齊賀聖誕。