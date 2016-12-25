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﻿怕辛苦婉拒出席頒獎禮 吳若希遊日為B女掃貨

2016-12-25 列印
■吳若希撫摸隆起的肚皮。
■吳若希餵許廷鏗食雞蛋仔。
■準媽媽吳若希餵奶予BB公仔時有板有眼。
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         懷孕逾四個月的吳若希（Jinny）昨聯同好友許廷鏗出席一商場舉行的聖誕活動，準媽咪Jinny穿上鬆身裙，玩遊戲時為BB公仔餵奶、沖涼及換尿布均非常熟練，並透露在計劃籌辦婚禮。

   Jinny席間不時摸肚皮，聽到許廷鏗指她不像大肚時，就笑言現在兩人同樣32吋腰。談到早前跟舊同學到日本遊玩4天，Jinny表示未婚夫何兆鴻（Alex）沒阻止亦管不到，只提醒她要小心。她又透露此行幫未出世的女兒買了很多嬰兒用品，亦有買禮物給家人，未來奶奶收到手袋很開心。問到遊日可擔心當地的輻射問題？Jinny稱據聞香港輻射指數也很高，應該沒事。此外，當許廷鏗邀她一起參加頒獎禮時，Jinny自言腹大便便穿晚裝不漂亮，亦不想太辛苦而婉拒，但希望懷孕期間能多做善事。

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