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﻿平安夜送暖 珍妮花 Selena探病童

2016-12-26 列印
　　連續幾日聖誕假期，大部份荷里活明星都與親友共度假日，亦有明星選擇做慈善工作，曾患上紅斑狼瘡的女歌手Selena Gomez，在平安夜到德薩斯州的一間兒童醫院探望病童，她突然現身給病童驚喜，更與病童一起製作曲奇。有在場的人士大讚Selena十分友善，又指在場不少人都被她感動到落淚。

　　至於金像影后珍妮花羅倫絲每年平安夜亦會到其家鄉肯塔基州Louisville的醫院探訪，今年亦不例外，她逐一與病童合照，又與醫院的人員大合照，十分親民。今年她更曾捐出200萬美元給該醫院進行擴建。

　　而其他的荷里活明星都在各社交網祝賀fans有個快樂聖誕，「超人」亨利卡維與愛犬在聖誕樹前拍短片、曉治積曼拍了有如聖誕卡的硬照。

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