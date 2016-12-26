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﻿400粉絲逼爆商場 BASTARZ奇招冧港迷

2016-12-26 列印
■左起：B-Bomb、P.O和U-Kwon賣力跳唱。
■U-Kwon（左二）玩遊戲時餵粉絲食蕉。
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　　韓國男子組合Block B小分隊BASTARZ三子P.O、U-Kwon和B-Bomb，於前晚平安夜到觀塘出席「平安夜狂歡派對夜」，吸引超過400多人逼爆商場。三子跟女粉絲連玩三個遊戲，B-Bomb更盡顯冧女本領，事緣當他們跟粉絲玩遊戲，要把女粉絲裝扮成聖誕老人再合照，B-Bomb搶先抱起女粉絲拍照，在旁的P.O也被B-Bomb突如其來的舉動嚇到O嘴，全場更是嘩聲四起！

　　BASTARZ事後表示沒想過有那麼多粉絲到場支持和打氣，令他們感開心和興奮，心情非常好。講到B-Bomb冧女有一手，他笑謂：「因為在媽咪身上得到充份的愛，所以表現出來。」問到可會教隊友冧女招？他打趣稱是由隊友朴經身上取得靈感。

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