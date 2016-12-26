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﻿襲港行善孖粉絲跳華爾滋 Nichkhun@2PM恨跟成龍對打

2016-12-26 列印
■Nichkhun「派心」跟粉絲慶祝聖誕。
■幸運粉絲與Nichkhun大跳華爾滋。
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　　韓國男團2PM成員Nichkhun前晚平安夜來港出席慈善簽唱會，與400名粉絲一起在大埔一商場倒數迎聖誕。Nichkhun大耍冧招，與玩遊戲勝出的女粉絲跳華爾滋，事後更稱呼對方做「公主」，O氹得該女粉絲暈晒浪！

　　首次撇甩隊友，以個人身份來港出席活動的Nichkhun稱此行非常有意義，除能為慈善機構籌款，也可與一眾粉絲見面，又透露有意於明年舉行粉絲見面會及推出一張特別的唱片。他續表示很欣賞成龍，望有機會跟他對打，而且亦看過陳奕迅（Eason）的演唱會，大讚《Lonely Christmas》非常好聽，更即時哼唱了幾句英文歌詞。
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