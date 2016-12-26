﻿襲港行善孖粉絲跳華爾滋 Nichkhun@2PM恨跟成龍對打

方嘉柏馬房的「綽綽有餘」，連仗在四班表現不俗，今列陣第二場田草千六米，面對的是五班對手，加上強配潘頓，值得看高一線。 「綽綽有餘」上季由孫達志訓練，曾在四班田草千六米走得接近，證明田草中距離合腳法。今季，此駒轉入方廄，九月下旬初出跑嫌短的四班田草千四米，能所負不遠，已收熱身之效。十月中，增程出戰四班田草千六米，應知是出擊之時，可惜右前腿不良於行而退下火線。有幸其傷勢並不嚴重，很快就可以恢復正常操練，且能在十一月中，重回跑道作賽，走勢更見一場比一場悅目。 前仗「綽綽有餘」縮程跑四班田草千二米，與一眾短途馬交手，陣上一再受阻下，都能取得一席接近的第五名。上仗，首次移師谷草跑四班...

2016-12-26