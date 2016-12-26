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﻿搬離愛巢仍住近岑杏賢 袁偉豪自言方便照應

2016-12-26 列印
■袁偉豪一談到舊愛便頻頻抹汗。
■袁偉豪獲黃芷晴（左）及李佳芯兩美相伴。
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　　袁偉豪前晚於屯門出席聖誕活動，回復單身的他稱有傳訊息給舊愛岑杏賢賀聖誕，提到女方謂曾給他多次機會，袁說：「我冇嘢講，再回應好煩，沒完沒了沒意思，大家明白做番好朋友。（已放棄再追求對方？）Never say never，o依家沒有去向。」他又指談情要合眼緣、幻想一下無妨，並謂已搬離舊愛巢，但仍跟岑住同一屋苑，只因鄰近工作地點及方便照應。

　　另外，同場的李佳芯指緋聞男友陳炳銓是發展中的朋友，但今年相當忙碌而缺乏時間了解，她否認為事業而放棄愛情，希望兼顧兩者。黃芷晴則謂男友Jimmy有到場支持，兩人巧合地互送頸巾作聖誕禮物，問到爸爸黃日華會否呷醋？她爆男友已送砌圖畀爸爸，實行「外父政策」。

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