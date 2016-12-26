﻿田蕊妮擬送解酒丸給老公

田蕊妮、黎諾懿昨日到油塘參與聖誕活動，阿田謂未有和老公杜汶澤交換禮物，直指要送他解酒丸。談到阿澤被拍到在街頭醉酒兼鬧助手，她稱有看過該片段，覺得老公被幾個人抬走很搞笑，指對方因新戲《空手道》煞科才開心慶功，相信他沒有鬧助手，她亦認為開心飲醉酒很平常，爆老公前日跟劇組在家開派對時也有飲醉。阿田亦否認阿澤要靠她養，直言兩人財政獨立，「他咁大隻好難養，我亦不需要他養我，其實他一直都想養我，但我自少習慣工作養家，不喜歡被人包養。」



另外，黎諾懿透露老婆的預產期是明年4月，現在都只拍飲食節目，陪老婆待產；他指過幾日會去探望剛誕B的好友陳敏之，笑言敏之有甚麼用剩的嬰兒用品都可留給他。