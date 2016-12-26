﻿平安夜英皇晒冷開騷 霆鋒餵Fans食窩心粉絲湯

前晚平安夜，英皇一眾巨星在上海舉行「晒冷」演唱會，旗下天王天后又唱又跳，其間謝霆鋒更即席炮製一道「窩心粉絲湯」，更親自餵Fans食，認真貼心。



英皇旗下藝人謝霆鋒、容祖兒、Twins、李克勤、林峯、關智斌及泳兒等，於前晚平安夜在上海舉辦了「《決戰食神》Music Tasting英皇超級巨星演唱會」，一眾藝人分別獻上自己的經典代表作和新歌，與Fans熱情狂歡，還與觀眾分享自己關於美食與聖誕的記憶，畫面十分逗趣溫馨。



祖兒克勤明年再合體



Twins演唱了新歌《就說我們都是華麗的單身族》外，又與關智斌合唱經典粵語歌曲《死性不改》；容祖兒則演唱經典歌曲《獨照》、《揮著翅膀的女孩》；與李克勤合唱《心花怒放》、《護花使者》、《隆重登場》及《紅日》四首經典歌曲，台下Fans紛紛跟住大合唱，場面震撼。容祖兒還分享自己「可怕」的入廚經歷，並調侃李克勤比自己更加不精通廚藝。兩人透露「克不容緩」組合演唱會已取得批文，將於明年開唱。而林峯更是以光頭造型亮相，一連演唱《Heart attack》、《當愛靠近》等四首歌曲，經典的歌曲與勁爆的舞蹈引得台下粉絲不停尖叫。



演唱會當晚最大亮點，一定要數謝霆鋒以電影《決戰食神》中的「食神」造型亮相，親自踏着美食車上台，與容祖兒、Twins及英皇娛樂執行總裁霍汶希一邊逗趣一邊為Fans烹製美食，容祖兒打趣說：「我從來沒有看過謝霆鋒煮麵。」台上其他人也紛紛和議：「我也沒有看過。」引得台下Fans爆笑不止。



細心為粉絲剔走骨頭



眾人在台上溫馨聊天的同時，霆鋒還為Fans烹煮了「窩心粉絲湯」，寓意感謝Fans的支持，粉絲湯食材十分豐盛講究，有豬腳、鮑魚等超級美味食材。現場抽出了兩位幸運Fans上台，與謝霆鋒合照擁抱外，更由他親自餵食煮好的「窩心粉絲湯」。因擔心粉絲咬到骨頭，謝霆鋒細心地將豬腳中的骨頭剔掉，貼心的舉動令Fans激動不已，即場將「窩心粉絲煲」命名為「淚流滿面」。其後謝霆鋒更向Fans送上自己親自製作的聖誕版鋒味曲奇，場面溫馨甜蜜。最後這場平安夜感恩Party在英皇群星一同合唱的電影《決戰食神》主題曲《團圓飯》中落下精采的帷幕。



本報記者