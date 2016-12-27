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﻿眾星首爾撐歌謠大戰 TWICE無懼寒風晒玉腿

2016-12-27 列印
　　韓國年度《SBS歌謠大戰》於昨晚在首爾江南區舉行，多位當紅歌手也有到場支持，包括人氣組合BIGBANG、EXO、防彈少年團（BTS）、INFINITE、CNBLUE、VIXX等，認真熱鬧！TWICE、AOA、GFriend、SISTAR等一眾女歌手就無懼當地攝氏3度的低溫，穿上短裙大騷美腿行紅地氈吸睛。

　　另外，停播在即的綜藝節目《Running Man》六位成員前晚齊人現身《SBS演藝大獎》，當李光洙獲宣佈奪得最優秀獎時，他即激動地與其他五位拍檔擁抱，並流下男兒淚。他致辭時逐一答謝五位拍檔，感謝他們的教導及支持，坦言過去七年過得很幸福，以後亦會盡全力去製造歡笑。
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