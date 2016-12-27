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﻿化身聖誕女郎撐五月天 林志玲拖阿信甜唱冧歌

2016-12-27 列印
■五月天送技師士杰（左四）「天鵝裝」。
■林志玲悉心打扮到場與阿信合唱。
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　　五月天前晚於台北小巨蛋復刻重演13年前的天空之城演唱會，邀得女神林志玲擔任嘉賓，適逢當晚是聖誕佳節，志玲化身為聖誕女郎登場，與主唱阿信甜蜜對唱《私奔到月球》，並向成員們送上「愛的抱抱」，炒熱現場氣氛！志玲早前應邀拍攝五月天新歌《好好》MV，拍攝當天說想看他們的演唱會，隨即被邀上台同過聖誕，女方亦一口答應。

　　阿信又憶述現在開騷必備的「藍色螢光棒」是由當年的「天空之城」開始，他說：「那時很多歌迷號召，送了五月天一片藍色海洋，現在想到還是會感謝大家！」當唱到《人生海海》時，現場又重現13年前一人一隻紙飛機的盛況，上萬人齊放紙飛機，場面壯觀。
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