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﻿古仔《貪狼》打得過癮棄槍用刀殺氣逼人

2016-12-27 列印
■《貪狼》完成武打戲，台前幕後終鬆一口氣。
■古天樂手執牛肉刀，一臉殺氣。
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　　《殺破狼II》與賈璋柯的《山河故人》早前被美國電影雜誌《Screen Scene》評為2016十大最好電影；沿用《殺破狼II》班底、演員古天樂、Tony Jaa及新加入動作指導洪金寶，演員吳樾、Chris Collins的新片《貪狼》，在曼谷、芭提雅取景拍攝三個月後，日前正式完成所有動作部份轉拍文戲，當中一組曝光劇照，古天樂、吳樾殺氣騰騰，氣氛緊張。

　　在新劇照中，古仔一洗近年在電影上的警察角色，棄槍用刀，手持16吋牛肉刀一臉殺氣，手臂有刀傷血跡，古仔說：「多謝洪金寶大哥，今次《貪狼》打得好過癮，希望令觀眾耳目一新！」而電影中，古仔因16歲女兒失蹤追尋至泰國，在泰籍華裔警察吳樾協助追查下，發現女兒失蹤與黑幫器官販賣有關。
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