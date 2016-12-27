﻿羅志祥開騷 廣東話冧粉絲

小豬一身銀色閃衫兼戴上黑超登場，獨自表演跳舞三分鐘後，便獻唱《斷片》為個唱揭開序幕。適逢前晚是聖誕節，小豬相當識做地祝福大家聖誕快樂，更以廣東話冧粉絲。他說：「大家好，我啲廣東話有少少進步，麻麻哋！你哋開唔開心？開心我就開心，everybody開心！」
經常發揮搞笑本色的小豬，唱情歌之前更教導大家台式發音方法，但最爆笑是熒光幕上有小豬扮親嘴及做出心心手勢的肖像，與台下觀眾合成合照，有女觀眾手持熒光棒入鏡，小豬搞笑地叫對方拿開，否則影出來似含住便不好看。
陪伴不少人成長的聖誕名曲《Last Christmas》，其主唱英國男歌手佐治米高聖誕日在家中猝死，終年五十三歲。佐治米高一九六三年出生，八一年和舊同學組成「Wham！」樂隊出道，樂隊解散後他作個人發...
2016-12-27
西非島國聖多美和普林西比宣佈與台灣斷交不足一周後，聖國外長博特略、中國外交部長王毅昨日在北京簽署聯合公報，宣佈中聖恢復外交關係。王毅強調「一個中國」原則是人心所向、大勢所趨；而台灣外長李大維承認，亮起黃燈的邦交國不止一個。 台灣非洲重要友邦聖多美和普林西比本月二十日突然單方面宣佈，與台斷絕十九年外交關係，令民進黨政府大感錯愕，亦使台灣邦交國數量減至只有二十一個。 王毅昨天與博特略會談後，雙方簽署《中華人民共和國和聖普民主共和國關於恢復外交關係的聯合公報》，兩國正式復交。博特略表示，聖國審時度勢後，決定糾正歷史錯誤，恢復與中國外交關係，並堅定奉行一個中國政策。 王毅強調...
2016-12-27
日本首相安倍晉三昨晚啟程前往美國訪問，明日將聯同美國總統奧巴馬到夏威夷珍珠港，悼念二戰日軍偷襲珍珠港死難者。日本政府強調，安倍此行並非謝罪之旅，首相會反省戰爭，表達日本不發動戰爭決心，但強調不會道歉。 美日元首明日上午會一同前往珍珠港亞利桑那紀念館，悼念包括日軍在偷襲珍珠港事件死難者，其間安倍（見圖）會發表演說，反省戰爭遺禍，表達日本不發動戰爭決心；他亦會與偷襲事件倖存美軍老兵見面。 安倍又會將日美同盟關係定位為「希望同盟」，傳遞兩國為亞太地區和平作出貢獻及面向未來的訊息。日本政府強調，安倍此行並非謝罪之旅，他絕不會為七十五年前偷襲事件道歉。 奧巴馬於今年五月曾到訪核...
2016-12-27
慧園位於西貢南圍，與匡湖居相距不足10分鐘車程，屋苑規模較細，僅設8幢洋房，目前只有兩個放盤。是次介紹當中一間雙號屋，實用面積逾1500方呎，外望整片園林山景，翠綠環抱，內部裝潢則具異國風情。 ...
2016-12-27
聖誕長假期前夕最後一個交易日，港股繼續淡靜，恒指創逾5個月低位，雖然臨近尾市有建行（939）一枝獨秀狂升撐起大市，但最後仍無力扭轉跌市，收報21574點，跌61點。分析預期聖誕長假期後，復市市況仍然靜局，要到明年資金才重新部署入市。 隔晚美股連續兩日低收，拖累恒指低開82點，早段曾挫145點，見21491點全日低位，創逾5個月以來新低，迫近俗稱「牛熊分界」的250天線（21449點），雖然臨近收市建行有資金追捧炒起，貢獻恒指56點，但仍無力扭轉跌市，港股收報21574點，跌61點。 藍籌股近乎全部錄得下跌，惟建行（939）一枝獨秀，收市升3.1%，收報5.62元，為...
2016-12-24
利物浦領隊高普上季初遇英超聖誕新年快車即嚐盡苦果，今年更面對由今晚主場鬥史篤城起七日三戰的地獄賽程。不過，紅軍有兩名前修咸頓兵拉爾拉拿和沙迪奧文尼狀態大勇，難怪這名熱血主帥高呼：「魔鬼賽程，放馬過來！」 （now621台、LeSports HK App周三凌晨1:15直播） 高普去年十月初接過紅軍帥印，兩個半月後便領軍出戰「惡名昭彰」的英超聖誕新年快車，結果四仗僅兩勝兩負。球隊今季面對的快車賽期更嚴峻，今晚鬥史篤城後，三日後除夕夜在地頭大戰曼城，之後相隔僅四十四小時又要作客新特蘭。 前聖徒兵取勝關鍵 幸而，利物浦陣中四名前聖徒尼達利基尼、洛夫雲、沙迪奧文尼和拉爾拉拿...
2016-12-27
佳節期間經常出席派對，飲酒助興少不免。別以為淺嚐無傷肝，專家指出，無論酒量如何，只要飲酒就對肝臟造成負擔，甚至會增加患上脂肪肝、肝硬化的風險，所以定期驗身及戒酒才是關鍵！文：吳蔡邦、徐藹詩 部份圖片...
2016-12-27
2016年是英、美樂壇損失慘重的一年，年初失去了英國殿堂級歌手大衞寶兒、組合The Eagles的主音Glenn Frey後，4月美國歌手Prince又離世，到了年尾聖誕節，英國男歌手佐治米高在家中猝...
2016-12-27
方嘉柏馬房的「綽綽有餘」，連仗在四班表現不俗，今列陣第二場田草千六米，面對的是五班對手，加上強配潘頓，值得看高一線。 「綽綽有餘」上季由孫達志訓練，曾在四班田草千六米走得接近，證明田草中距離合腳法。今季，此駒轉入方廄，九月下旬初出跑嫌短的四班田草千四米，能所負不遠，已收熱身之效。十月中，增程出戰四班田草千六米，應知是出擊之時，可惜右前腿不良於行而退下火線。有幸其傷勢並不嚴重，很快就可以恢復正常操練，且能在十一月中，重回跑道作賽，走勢更見一場比一場悅目。 前仗「綽綽有餘」縮程跑四班田草千二米，與一眾短途馬交手，陣上一再受阻下，都能取得一席接近的第五名。上仗，首次移師谷草跑四班...
2016-12-26
第二場五班一六○○米。繼上周四「越駿寶」在五班谷草一哩打破悶局後，李廄在今日此組五班賽派出「白玉凱旋」，而元旦日的五班千四米則有「永高」列陣，估計「駕迅」、「頂級大師」、「飛壹般」等還陸續有來。由此可...
2016-12-27