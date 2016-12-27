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﻿羅志祥開騷 廣東話冧粉絲

2016-12-27 列印
■小豬的香港演唱會前晚舉行第一場。
■小豬在台上以講東話冧粉絲。
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　　台灣歌手羅志祥（小豬）一連兩晚於亞洲國際博覽館舉行的《2016羅志祥Show Crazy World世界巡迴演唱會－香港站》前晚正式開鑼，除了小豬媽媽現身撐場外，林奕匡與女友及鄧佩儀等都有到場欣賞。雖然有傳演唱會門票滯銷，但現場所見入座率達九成。

　　小豬一身銀色閃衫兼戴上黑超登場，獨自表演跳舞三分鐘後，便獻唱《斷片》為個唱揭開序幕。適逢前晚是聖誕節，小豬相當識做地祝福大家聖誕快樂，更以廣東話冧粉絲。他說：「大家好，我啲廣東話有少少進步，麻麻哋！你哋開唔開心？開心我就開心，everybody開心！」

　　經常發揮搞笑本色的小豬，唱情歌之前更教導大家台式發音方法，但最爆笑是熒光幕上有小豬扮親嘴及做出心心手勢的肖像，與台下觀眾合成合照，有女觀眾手持熒光棒入鏡，小豬搞笑地叫對方拿開，否則影出來似含住便不好看。
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