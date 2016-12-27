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﻿為老公慶生洩密 林心如自爆佗女

2016-12-27 列印
■心如為霍建華慶生時，蛋糕透露了腹中BB的性別。
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　　林心如於7月時在印尼峇里下嫁霍建華時，已被傳懷胎3個月奉子成婚，其後因閨密許瑋甯一句「期待見到小公主與小王子相會的日子」意外露口風，到前日在林心如為在Boxing Day生日的霍建華提早慶生時，枱上所放的生日蛋糕竟置有一個束上辮子的公仔並寫有「I Love Daddy」，讓BB性別隨之而曝光。

　　照片所見，心如的腹部雖然被遮擋，但臉上仍流露滿滿幸福之情，而霍建華拍照時則輕托腮骨，臉兒紅卜卜，一副「冧樣」，型男頓變怕醜仔。
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