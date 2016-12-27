﻿16年多位巨星殞落 佐治米高猝逝 麥當娜心痛爆粗

2016年是英、美樂壇損失慘重的一年，年初失去了英國殿堂級歌手大衞寶兒、組合The Eagles的主音Glenn Frey後，4月美國歌手Prince又離世，到了年尾聖誕節，英國男歌手佐治米高在家中猝逝，終年53歲，震驚中外樂壇。樂壇天后麥當娜對於16年多位巨星離世，忍不住在網上爆粗，希望16年快點離去。本報記者



於80年代開始走紅的英國男歌手佐治米高於聖誕節當日在家中猝逝，終年53歲。佐治突然去世的消息震驚全球，眾多樂壇中人都紛紛留言悼念。天后麥當娜對2016年失去多位樂壇巨星感到憤慨，她在IG貼上當年頒獎給佐治的片段，更爆粗稱：「再見我的朋友，又一巨星離去‧2016年你可否立即走X開。」



曾與佐治合唱過的艾頓莊，亦在IG上載與米高的合照，指對佐治的去世感到十分震驚，更稱：「我失去了一位深愛的好友，最親切、最出色的藝術家，我的心與他的家人及歌迷同在。」與米高組成Wham！的拍檔Andrew就在Twitter留言稱：「失去我心愛的朋友，我、他的愛人、親友及全世界都會永遠愛着你。」



任達華指歌聲陪成長



而港、台藝人亦紛紛在網上悼念一代巨星，任達華形容佐治米高是一位偉大的歌手，卻在聖誕節離世令人更感難過。他謂：「今天在一個普天歡慶的日子，聽到這一個消息，非常難過，他的歌聲陪伴着好多人的成長和生活，今天這世界失去了一位偉大的歌手，相信他的歌聲將永恒地成為歌迷心中的經典和回憶。」



曾將Wham！的《Where Did Your Heart Go？》改編為《只想留下》一曲的杜德偉（Alex）昨日於網上留言悼念這位在樂壇貢獻良多的傳奇歌手。Alex謂：「每年聖誕節，只要聽到《Last Christmas》我都會懷念你。RIP George Michael.」。吳建豪上載佐治的專輯《Faith》封面及留言：「RIP God bless George Michael」



吳國敬和太極昨日出席戶外音樂會時，阿敬稱佐治是自己的偶像，很喜歡他的歌，第一次試音也是唱對方的《Careless Whisper》，經常會模仿對方的唱腔。而鍾舒漫與妹妹鍾舒祺昨日現身活動時，即場獻唱佐治名曲《Last Christmas》以示悼念。鍾舒漫說：「聽到消息好Surprise同Sad，所以唱幾句向他致敬，他帶給大家很多回憶。」