﻿朱茵復出演驚慄電影

已為人妻兼人母的一代性感女神朱茵，上年參與內地真人騷後，最近復出大銀幕，演出驚慄電影《古宅》，她坦言：「接到劇本，好有感覺，可以由廿歲演到六十歲！好有挑戰，希望可以令觀眾有新鮮感！」



朱茵亦大讚該片的兩位新導演，「對劇本異常了解，開會時已經有分圖、有場景，又實景拍攝，我第一次踏入古宅，和開會講的一模一樣，陳設、氣氛、燈光已令我不寒而慄！」朱茵更被指怕單獨留在有關場景，總要拉人陪，朱茵亦稱，幸好這次有一位五歲小朋友演她的兒子，對方的童真每每令她化驚為笑，「有一場戲我和仔仔躲在櫃內，小朋友一句『好迫』，已令大家笑了出來！