﻿趙哲妤大馬誕女：十級痛！

日前在馬來西亞誕B的趙哲妤（Uny），已為愛女改英文名「Natalie」，Uny亦感謝上天為她送上「最珍貴的禮物」！「大魚」Uny指重1.98公斤的愛女乳名為「小魚」，BB女亦是「表情王」，甫出生就懂望鏡頭微笑，眼仔碌碌兼與媽咪做一樣的得意表情。



Uny昨日亦透露，她是在當地準備回港前一晚突作動被送院，其後如願順產誕女，並形容生產時「好痛！十級痛！」但生B過程僅大概六小時，似是BB女想「錫住媽咪」！Uny亦笑言，懷孕期間勤做產前運動及瑜伽，生產比想像中快及順暢。Uny誕女後忙與餵母乳及學湊B，她感謝各方祝福，並希望盡快帶B女回港亮相。



