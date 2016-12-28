﻿上門度聖誕驚變死別 佐治男友首開腔：不會停止想念他

英國歌手佐治米高在聖誕節因心臟衰竭離世，其髮型師男友Fadi Fawaz昨日首度開腔，在網上留言稱是他發現佐治死於牀上，更表示不會停止想念他；佐治亦被指死前被毒品及抑鬱困擾。本報記者



國際樂壇巨星佐治米高的髮型師男友Fadi Fawaz，昨在網上留言表示自己是發現佐治死去的人，「今年聖誕我不會忘記於早上首先發現伴侶在牀上安詳離世，我不會停止想念他。」二人自2012年起拍拖，Fadi於平安夜當日現身佐治的寓所，二人擬共度聖誕，怎料到他家叫醒他時發現他已去世。



有聲稱是佐治好友者向英國《鏡報》透露，佐治生前數星期一直在其北倫敦大宅開派對，廣邀好友玩至天亮，翌日又繼續派對直到出事一刻。該好友又爆佐治20年來一直跟大麻、可卡因、抑鬱搏鬥，更被指兩度自殺。



15.5億身家留親友



佐治被指原計劃在「拆禮物日」跟前樂隊Wham!的團隊成員Shirlie Holliman度過，佐治是Shirlie一對子女Roman及Harley的教父，有傳他會將部份財產分給他們。據知，佐治的2億美元（約15.5億港元）財產繼承人包括兩位姐姐Melanie和Yioda、組合辣妹成員Geri的女兒Bluebell、男友Fadi等。佐治的另一隊友Andrew Ridgeley及舊愛Kenny Goss都開腔表示「心碎」。



佐治經常匿名行善，節目《Deal or No Deal》主持Richard Osman在網上透露佐治曾向一名表示想做人工受精手術的女士捐款15,000英鎊（約143,000港元）；亦秘密花了167萬英鎊（約1,591萬港元）買下約翰連儂當年用來創作《Imagine》的鋼琴，再將之捐到利物浦的披頭四博物館。