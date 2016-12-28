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﻿開心串星 苦練英文拍《長城》 劉德華自爆 因為笨所以勤奮

2016-12-28 列印
特別客串 ■劉德華唔介意演員排名喺麥迪文和景甜之後，他大方說：「佢哋係男女主角，當然由佢哋排名先，導演用『特別客串』呢個名畀我，對我係有信心嘅表現。」
最大場景 ■電影中多個宏偉壯麗嘅拍攝場景由憑《芝加哥》和《藝伎回憶錄》兩奪奧斯卡殊榮的美術指導John Myhre負責設計。當中最艱巨的任務，就是要搭建可算是中國有史以來最大的拍攝場景，長達一平方公里的長城。
背晒對白 ■華仔話今次同12年前拍《十面埋伏》一樣，堅持唔會帶劇本開工，「每日我會背晒所有對白先去開工。」
讚好男角 ■因為要講英語對白，華仔要苦練英文，「好彩麥迪文好有耐性咁俾意見我，同埋幫我修正發音，有時講咗10次發音都唔標準，佢會刪改對白去配合。」
快樂老竇 ■問到華仔做父親之後係咪對爸爸角色特別有感受？他開懷大笑：「睇《蜘蛛俠》時我未有細路，更加未俾傳媒發現我結咗婚，既然你問到我，我唯有咁講：一定啦！」
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        聖誕檔期有不少猛片上映，受注目的有梁朝偉與金城武主演的《擺渡人》，還有Jennifer Lawrence、Chris Pratt孭飛的科幻特技鉅製《太空潛航者》，至於由張藝謀執導，中美耗資約11.7億港元製作的《長城》亦非常厲害，邀得劉德華「紆尊降貴」以特別客串身份助陣飾演有謀略的王軍師，配搭男、女主角荷里活巨星麥迪文（Matt Damon）和28歲內地女星景甜。華仔除跟本報自爆做串星的三大原因外，還解開「為何牛華咁勤力」之謎，原來因為佢笨所以要特別勤奮。

採訪：方騫平

攝影：李維隆

場地：JW Marriott Hotel

冬至當天，華仔在個人官網表示：「一家人今天開始放假了丶沒甚麼計劃！」有家庭做後援，55歲的華仔向外發展演藝事業無後顧之憂。問到華仔接拍《長城》做串星的原因？他用三大理由來支持自己。

角色冇得推

　　 華仔說：「喺外國『特別客串』都係重要角色，而且最初導演搵我，話我形象符合角色時我真係冇得推，因為佢話想搵一個代表到中國文化嘅智者，除咗我就搵唔到，嘩！呢頂高帽我唔可能唔接啦，佢搵第二個我咪好失敗？可能我成日着長衫寫書法，所以俾人有呢個感覺，其實我反而唔太熟悉故事講嘅北宋背景，只知道唐宋思想自由，有好多新發明。」問到華仔係咪智者時？他謙稱不是：「戲裏我似諸葛亮咁有計謀，但現實生活中我唔係智慧型，只係鍾意學習，因為我笨，所以發憤。正如今次演出前兩個月，每朝早七點透過視像跟美國老師學習個半小時英文，但仍然嫌未足夠，之後再自掏腰包請咗一位專教舞台劇嘅英文老師去苦練。」

力撐張藝謀

　　 今次華仔首與荷里活班底合作，但算不上係進軍荷里活嘅第一步，他笑說：「其實我係進軍張藝謀市場，佢認為有角色啱，以後所有電影搵我就OK，我等佢。我唔介意戲份，好似《蜘蛛俠》（Spider-Man）入面個反派配角沙人（Sandman）咁，雖則係惡魔，卻可以為病危嘅女而逃獄，嘩，如果由我去演就不得了！當然，做好老公、好爸爸呢啲角色都冇問題。」

頭上一片天

　　電影中有好多好角色但演員排名未必高，所以他堅持，大家不要放眼排名應該再望高啲，他以一步一天空來打個比喻：「每次上到山頂可以望到另一個更高嘅山峯，但如果停留唔肯落返山，永遠行唔到去另一個更高嘅山峯，只要行出去，睇遠啲，自然睇到頭上一片天！」
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