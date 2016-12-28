﻿開心串星 苦練英文拍《長城》 劉德華自爆 因為笨所以勤奮

聖誕檔期有不少猛片上映，受注目的有梁朝偉與金城武主演的《擺渡人》，還有Jennifer Lawrence、Chris Pratt孭飛的科幻特技鉅製《太空潛航者》，至於由張藝謀執導，中美耗資約11.7億港元製作的《長城》亦非常厲害，邀得劉德華「紆尊降貴」以特別客串身份助陣飾演有謀略的王軍師，配搭男、女主角荷里活巨星麥迪文（Matt Damon）和28歲內地女星景甜。華仔除跟本報自爆做串星的三大原因外，還解開「為何牛華咁勤力」之謎，原來因為佢笨所以要特別勤奮。



採訪：方騫平



攝影：李維隆



場地：JW Marriott Hotel



冬至當天，華仔在個人官網表示：「一家人今天開始放假了丶沒甚麼計劃！」有家庭做後援，55歲的華仔向外發展演藝事業無後顧之憂。問到華仔接拍《長城》做串星的原因？他用三大理由來支持自己。



角色冇得推



華仔說：「喺外國『特別客串』都係重要角色，而且最初導演搵我，話我形象符合角色時我真係冇得推，因為佢話想搵一個代表到中國文化嘅智者，除咗我就搵唔到，嘩！呢頂高帽我唔可能唔接啦，佢搵第二個我咪好失敗？可能我成日着長衫寫書法，所以俾人有呢個感覺，其實我反而唔太熟悉故事講嘅北宋背景，只知道唐宋思想自由，有好多新發明。」問到華仔係咪智者時？他謙稱不是：「戲裏我似諸葛亮咁有計謀，但現實生活中我唔係智慧型，只係鍾意學習，因為我笨，所以發憤。正如今次演出前兩個月，每朝早七點透過視像跟美國老師學習個半小時英文，但仍然嫌未足夠，之後再自掏腰包請咗一位專教舞台劇嘅英文老師去苦練。」



力撐張藝謀



今次華仔首與荷里活班底合作，但算不上係進軍荷里活嘅第一步，他笑說：「其實我係進軍張藝謀市場，佢認為有角色啱，以後所有電影搵我就OK，我等佢。我唔介意戲份，好似《蜘蛛俠》（Spider-Man）入面個反派配角沙人（Sandman）咁，雖則係惡魔，卻可以為病危嘅女而逃獄，嘩，如果由我去演就不得了！當然，做好老公、好爸爸呢啲角色都冇問題。」



頭上一片天



電影中有好多好角色但演員排名未必高，所以他堅持，大家不要放眼排名應該再望高啲，他以一步一天空來打個比喻：「每次上到山頂可以望到另一個更高嘅山峯，但如果停留唔肯落返山，永遠行唔到去另一個更高嘅山峯，只要行出去，睇遠啲，自然睇到頭上一片天！」