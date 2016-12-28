﻿張藝謀的難題

相隔12年，張藝謀再同華仔合作新片《長城》，張藝謀話覺得華仔好似食咗不老藥咁好長青，對於跟天王合作，要求係咪一樣好嚴格？張大導笑說：「不用、他十分專業對自己好有要求，做得好好。」整個劇組用了來自37個國家的3000多人，兵器做了5000件，單是兇獸「饕餮」用了7、8個月的時間設計出了746稿，並劃分完整的饕餮體系，製作費龐大。張大導表示，其實人多並沒問題，拍攝最大難度反而是如何將兩地文化交融在一起找到切合點，但能夠讓世界各地的觀眾明白和認識中國文化。



