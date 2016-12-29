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﻿《無間道》客串卧底梁漢文遭掟落街

2016-12-29 列印
■謙仔視察倒在血泊中的Edmond。
■蘇麗珊首度演女警。
■Edmond透露在劇中「壯烈犧牲」。
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  梁漢文（Edmond）相隔16年再參演警匪戲、客串電視劇《無間道》，不過一出場就「壯烈犧牲」，被人從約20層樓高的工廠大廈天台掟落街。他在拍攝當日表現興奮，透露飾演卧底，身份遭識破後招來殺身之禍，「今日嘅戲好簡單，只係瞓喺地，不過之前拍咗好多打鬥和被虐待戲份，好彩我食過幾年夜粥，學過泰拳，總算應付到，只係最後一場戲唔小心被另一位演員打到塊面瘀咗！」他指最難忘是一場被虐待戲，頭部遭按入水中，「又要做戲又要閉氣，好辛苦！」

  另外，男女主角羅仲謙、蘇麗珊當日也在現場目擊Edmond「墮樓」，首次演女警的蘇麗珊指戲中不乏捉賊場面，自爆連場NG：「 我第一場捉賊，因為我唔夠力制服賊人，又跌倒又甩帽，總之好蝦碌。」







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