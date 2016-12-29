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﻿馬明否認遭媽咪催婚

2016-12-29 列印
■馬明將投入拍攝新劇。
■譚嘉儀（中）獲一班好友撐場。
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  馬國明昨日現身旺角支持譚嘉儀推出首張大碟，透露除夕會出席倒數活動搵真銀，隨後就會投入拍攝劇集《深宮計》。

譚嘉儀出碟興奮

  問到有指被媽媽催婚去相睇？馬明否認其事，稱若刻意相睇不知有何話題、感覺好怪，但就不介意參與派對認識朋友，並澄清其母從沒心急要他結婚，他自己亦不心急。

  另外，譚嘉儀對於首次推出大碟，覺得開心多過有壓力，並謂獲公司揼本在外國為她印刷大碟，因覺得質料較靚。她直言讀書時期曾自製CD及自薦到唱片公司，惜當時沒有消息，但就稱要經歷過才會感覺難得。提到樂壇頒獎禮，她直言今年能出碟已很滿足，如獲獎會當作花紅，沒有獎也不會不開心。
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