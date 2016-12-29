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﻿張榕容《妖貓傳》貴妃Look曝光

2016-12-29 列印
■松坂慶子亦加盟《妖》片。
■張榕容的楊貴妃造型明艷動人。
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  陳凱歌執導、英皇電影《妖貓傳》進入拍攝尾聲，製作組昨公佈最新一批參演藝人名單，當中包括亞太影展影后張榕容、張魯一分別加盟飾演楊貴妃（楊玉環）及唐玄宗，田雨、李淳及日本影后松坂慶子等一眾實力派演員齊鬥演技。

  張榕容的楊貴妃造型明艷動人，對於過去不少影視作品也曾打造過該角色，她坦言對於如何塑造跟以往不同、符合期待的形象，覺得倍感壓力。導演為了演員們能更透徹地深入角色，為他們逐步剖析人物，張榕容最終也不負眾望，演繹出有獨特氣質的楊玉環！
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