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﻿孫燕姿抵港 轉車北上掘金

2016-12-29 列印
■洪金寶昨三代同堂外遊返港。
■孫燕姿以金髮素顏現身。
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  孫燕姿昨日現身機場入境大堂，甫見傳媒即戴上太陽眼鏡，記者上前拍照時遭其助手阻擋，不過燕姿就舉起V字手勢大方影相，表現友善。

  她透露由澳洲來港，再轉車到深圳演出跨年騷；現場有幾名粉絲前來接機，並向偶像送禮及索取簽名。另外，「三毛大哥」洪金寶昨日亦攜太太高麗虹、兒子洪天明、新抱周家蔚及兩孫仔外遊返港，原來三代同堂跟錢嘉樂一家遊三亞，眼見大哥撐着枴杖現身，天明代父解釋是舊患，稍後要做手術。問到送甚麼聖誕禮物給太太？天明竟說沒有，不過家蔚即說：「有呀！送了一隻很有價值的手鈪。」天明指太太已送一對寶貝仔給他，家蔚說想追個女，天明笑言：「我負責入錢，她好似扭蛋機一樣。」
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