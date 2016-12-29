﻿「疑似若希」留言 指男友不成熟

懷有身孕的吳若希(Jinny）昨日疑在私人社交網頁中，怒轟將為人父的男友何兆鴻（Alex）有病不吃藥，令她甚擔心被傳染影響腹中胎兒。



「疑似若希」留言大罵「一早叫啲作病嘅人食藥又唔聽……你病傳染到我點算？老竇都就嚟做，仲要唔成熟到幾時……我要走，就算你攞走我個Passport我都走到㗎啦！你搵到我，我話你叻！」令網友擔心她要離家出走！唱片公司發言人指有關社交網帳號未知是否屬於Jinny。



「疑似若希」其後再自稱為男友去藥房買七千元藥品，包括感冒藥、退熱貼、強腦素和肛探體溫計，更自誇「女朋友來說我肯定算體貼」。



