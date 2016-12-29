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﻿《俠盜一號》聖誕檔吸746萬

2016-12-29 列印
■《俠盜一號》票房凌厲！
■Stephy主演的《失戀日》排第五。
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        香港票房有限公司昨公佈本港戲院今年聖誕檔期（24日至26日）三日電影票房成績，中外電影票房總收入逾3,252萬元，比去年同期下跌約26%。

  上榜中外電影均仍在上映，票房榜首為甄子丹亦有份演出的《俠盜一號: 星球大戰外傳》，三日收逾746萬（累積票房達3,334萬）；亞軍為收逾639萬、珍妮花羅倫絲主演的《太空潛航者》；季軍是動畫電影《星夢動物園》，票房逾583萬；鄧麗欣（Stephy）主演的港片《失戀日》則排第五位，三天票房達285萬（累收達495萬）。圖：資料圖片

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