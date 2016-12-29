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﻿港台藝人悼「公主」

2016-12-29 列印
■克勤借新歌歌詞悼念嘉莉菲莎。資料圖片
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　　「莉亞公主」嘉莉菲莎病逝，港台圈中人紛發文悼念，李克勤昨於社交網站透露早前寫了首新歌《C3PO》，「開始幾句歌詞是這樣的……『莉亞永遠是公主殿下，潔白裙上是絕代芳華，冰山也有權融化，總需要有情人送花……』R.I.P.」。馮德倫亦貼文道：「永遠的公主，一路好走。」此外，林俊傑、吳建豪等亦引用《星戰》名句「May the Force be with you」悼念嘉莉。
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