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﻿佐治伴亡母長眠墓園

2016-12-29 列印
■佐治米高享年53歲。資料圖片
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　　英國殿堂歌手佐治米高聖誕節猝逝，昨有指他將埋葬於北倫敦的墓園，與亡母相伴長眠。80年代走紅的佐治身家豐厚，有指遺產達2億美元（約15.5億港元），當中約9.5億港元將捐到慈善機構Childline、Macmillan Cancer Support等。有傳佐治死前仍有吸毒及開狂野派對，他的家人及好友澄清，佐治的遺體旁沒有毒品。

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