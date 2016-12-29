﻿嘉莉菲莎心臟病發搶救四日不治 「莉亞公主」享年60歲 《星戰》同袍哀悼

憑《星球大戰》系列中飾演「莉亞公主」而知名的60歲女星嘉莉菲莎（Carrie Fisher）上周五於機艙上心臟病發送院後，一直在深切治療部留醫，雖一度有指她已脫離危險期，最終延至香港時間昨日不治。眾《星戰》拍檔及戲迷感不捨可惜，紛留言悼念他們永遠的莉亞公主！本報記者 圖：網上圖片



「莉亞公主」嘉莉菲莎（Carrie Fisher）上周五於倫敦出席新書《Princess Diarist》簽書會後，由英國倫敦坐飛機回美國洛杉磯途中，在距離降落洛杉磯前的15分鐘，突於機艙上心臟病發，呼吸更一度停頓10分鐘，事後隨即被送往洛杉磯UCLA醫院的深切治療部治療。可惜延至昨早8時55分，嘉莉終與世長辭，享年60歲。



舊愛福伯：嘉莉活得勇敢



嘉莉的影星女兒Billie Lourd發聲明證實母親死訊，嘉莉母親、經典電影《萬花嬉春》女主角Debbie Reynolds亦於社交網留言感謝大家對女兒的愛護，「多謝各位擁戴我女兒的天賦才華，你們的祝福和禱告正引領她往人生下一站。」嘉莉憑演出《星球大戰》系列紅遍全球，她的離世令眾拍檔感可惜不捨。《星戰》創作人兼名導佐治魯卡斯發聲明悼念：「嘉莉非常聰明、是一位有才華的女星、作家及笑匠，擁有多采的性格令人喜愛。」



於《星戰》與嘉莉扮演情侶的「漢蘇奴」夏里遜福，早前被嘉莉踢爆兩人合作《星戰》期間曾發展婚外情三個月，福伯昨留言悲悼：「嘉莉是那種出眾、有原創性、有趣及情感上無懼的人，她活得非常勇敢。」「天行者」麥咸美則對嘉莉離世感「震驚及無言」，隨後再撰文悼念拍檔道：「失去重要及無可取代的家庭成員永遠都不容易。嘉莉是我們獨一無二的人，無論她喜歡與否。她是我們的公主！」扮演長毛獸「侏兒」的Peter Mayhew亦表示：「沒有言語去形容這個損失，嘉莉去哪處都照亮該地方，我會很想念她。」



疑死前再沉毒海



另外，美國八卦網站RadarOnline昨報道，嘉莉死前一個月、即感恩節期間再度吸毒及酗酒。有知情者指嘉莉從未清醒過，就算無吸毒，她仍要食藥醫治躁鬱症、抑鬱及焦慮症。她年前受訪時亦曾承認在《星球大戰五部曲：帝國大反擊》片場吸食可卡因。