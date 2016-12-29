 Advertisement
  • 2016年12月29日 星期四
  • 14º
  • 61%
熱門： 南港島線佐治米高橡皮艇行山天文台

日報新聞 > 娛樂

﻿《星戰8》成遺作 2017年底上映

2016-12-29 列印
■年輕版莉亞公主於《俠盜一號》中，透過電腦技術驚喜「現身」。
■黛絲難捨嘉莉離世。
Previous Next

        嘉莉去年再度參演《星球大戰：原力覺醒》，原定她也會參演同系列的兩部續集，其中有指她已拍畢《星戰8》的戲份，該電影預計將於明年12月中上映，由嘉莉扮演的「莉亞公主」將成絕響。至於繼《原力覺醒》後，再度跟嘉莉合作的黛絲烈尼亦發聲明哀悼：「對於這個重大損失我感到震驚，能認識嘉莉是我們的幸運，要說再見卻感覺難受。」

圖：網上圖片
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd