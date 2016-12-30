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﻿66歲薛家燕 只求「閨密」

2016-12-30 列印
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　　薛家燕最近分別主持兩個無線賀年節目，日前百忙中抽空落工展會為代言的家庭電器廣告商打氣，不過她相當識做，落力推銷，O氹到身邊的董事長蔡生笑騎騎，大讚家燕姐做足100分。問有份主持《新春開運王》的家燕姐新一年可有桃花？她笑說：「之前有相士話我2018年有人追，不過我想講其實我一直都有人追。其實我曾經有4、5個閨密，O依家單身。我呢個年紀唔求結婚開花結果，最重要搵個傾訴對象啫。」 採訪：方騫平



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