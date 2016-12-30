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﻿「聖誕女郎」劉嘉玲 名店掃貨

2016-12-30 列印
■黑超劉嘉玲大手筆買名牌送禮。
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　　本月51歲生日的大美人劉嘉玲，日前聖誕佳節下午，一身黑白型格打扮，現身中環歷山大廈的至愛名店Saint Laurent大手掃貨。她在好友鄧霓儀陪同下，在名店揀選大批手袋、披肩和accessories等，似送畀好友做聖誕禮物。逗留約一小時，就埋單走人。見女店員雙手拎住兩大袋戰利品，跟隨嘉玲上車，呢位「聖誕女郎」認真豪氣！ 採訪 : 張詠森
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