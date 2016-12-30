﻿老婆不擔心偷食 陸永睇緊囡囡遠離C君

憑拍住Do姐鄭裕玲主持《Do姐有問題》奪得「最佳節目主持」的陸永，在《流氓皇帝》中演文青少爺「董振邦」。談到圈中誘惑多，陸永笑言老婆唔擔心，反而要囡囡遠離拍檔C君，咩事咁嚴重？！



陸永直言年紀輕，真的沒看過舊版《流氓皇帝》，也不擔心比較，「我諗唔會有好多人記得清楚舊嗰套嘅，不過我個角色，當年係黃日華做，真係好榮幸，呢個更加無得比較啦！華哥同我喎！」



談到陸永成日忙到唔黐家，太太Rainah可會擔心偷食？「唔使畀定心丸佢，咁多人監察住，我收工又即返屋企兼唔玩電話。」他笑言反而擔心一對分別4歲和3歲的寶貝女，尤其是跟C君接觸，「佢哋係好鍾意C君叔叔，但佢每次喺電話都問我啲女『你今日食咗鼻屎未呀？』我啲囡唔到18歲都唔見得佢呀！」



採訪：杜淑霞