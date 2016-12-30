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﻿王菲上海騷今晚網上直播

2016-12-30 列印
■王菲昨為開騷綵排。
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　　樂壇天后王菲相隔多年，將於今晚在上海舉行僅此一場的《幻樂一場》演唱會，她近日亦積極為個唱進行綵排，以輕便打扮從容不迫地獻唱。阿菲為了想世界各地歌迷也可欣賞其演出，是次演唱會將通過VR（虛擬實境）技術進行網上全景360度直播，更破天荒由她的男友謝霆鋒負責率領團隊製作，務求讓未能入場的歌迷有置身現場的感官效果，一眾粉絲也大表期待！
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