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﻿Fiona新片「無上」誘惑

2016-12-30 列印
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　　薛凱琪（Fiona）主演電影《閨蜜2》前日於官方Facebook發佈首條長達一分鐘的宣傳片，客串演出的前拳王泰臣也有登場，該片曝光未夠24小時，點擊率已衝破百萬。片段可見Fiona與陳意涵、張鈞甯跟大班赤膊肌肉型男跳辣舞，隨後三女離奇躺在沙灘，各自身上更被堆起兩大團沙球，變成「大胸女」；尾聲時她們就冇衫着，僅用大樹葉遮擋身體，一臉狼狽，儼如荒島求生。
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