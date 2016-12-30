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﻿賭王最錫孻妹設靈 親友哀祭「十三姑娘」

2016-12-30 列印
■「十三姑娘」的遺照帶笑；靈堂佈置簡約。
■超雲（左）和超蓮亦有前來致祭。
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　　賭王何鴻燊的孻妹、「十三姑娘」莫何婉頴日前病逝，享年92歲，昨日於香港殯儀館設靈，擬今日進行大殮隨即出殯，遺體將安葬於家族墓園。

　　「十三姑娘」的靈堂佈置簡潔，遺照前放有其夫莫季禧及子女等送上的心形花圈，最疼錫「十三姑娘」的賭王與太太藍瓊纓聯名送花圈致哀，澳門特首崔世安等政商名人、賭王千金超瓊及超儀等亦有送花圈哀悼。賭王三太陳婉珍、四太梁安琪等親友，昨晚亦陸續抵殯儀館致祭。
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