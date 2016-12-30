﻿聖誕出籠 郭富城無女 Lonely X'mas梁漢文夫婦

一連幾日的聖誕假期，唔想好似大美人李嘉欣咁，因大風雪滯留札幌機場，經歷「機場災難」，平安夜當晚群星在港分批Gathering。佳節無女陪的郭富城與友歎至愛打邊爐。而許志安、蔚雨芯等就join太陽娛樂的灣仔「K局Party」。玩至凌晨約4時，單拖現身的安仔好有義氣，掩護醉爆好友夫婦梁漢文和Karen離開，最後安仔成功「的」梁氏夫婦上七人車，才一齊上車走人。 採訪 ︰ 張詠森、李維隆、李權威



平安夜當晚，太陽娛樂高層同旗下一班藝人在灣仔謝斐道的RedMR包房開Party。約凌晨十二時許，全黑密實打扮的蔚雨芯獨自離開，轉場再玩。其後，張達明和老友谷德昭、排舞師Sunny Wong及導演火火等陸續走人。留低梁漢文夫婦、許志安和一班高層繼續唱歌飲酒狂歡。梁炳兩公婆玩得特別high，因為佳節與二人的結婚紀念日（12月18日）好接近，恩愛夫婦順道慶祝埋結婚八周年，high爆猛飲，雙雙大醉。



約凌晨四時，穿上粉紅色衞衣的安仔扶實老友梁炳搭(車立)走人。大醉梁漢文目光呆滯，身邊的老婆Karen亦醉到啤啤夫，一直低頭。行行吓，梁炳仲突然張開手扮鳥，但維持不到半秒想仆，安仔即敏捷扶住，然後細心送梁氏夫婦上七人車。



城城飛台拍戲



佳節一支公留港的51歲城城，平安夜約圈外好友去銅鑼灣渣甸中心食至愛火鍋。凌晨十二時許，戴上黑色口罩的城城和男友人落樓取車，問他聖誕唔陪國產嫩口女友方媛？他露出腰果眼甜笑說：「你哋（記者）成日問呢啲，好唔乖！（聖誕點過？）聽日（25日）走嘞！要拍戲。」然後友善問記者吃飯未？最後同記者講聲「聖誕快樂！」，就載友人離去。翌日，城城已飛到台灣準備開拍西遊記系列的第三部作品《西遊記：女兒國》，預計拍到農曆新年，先有時間陪27歲小女友Moka呢。