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﻿聖誕出籠 郭富城無女 Lonely X'mas梁漢文夫婦

2016-12-30 列印
醉夫婦互攬 ■許志安（左）扶住步履不穩的梁漢文（中），而梁炳夫婦醉極有個譜，仲有意識互攬O架。
■梁漢文太太 Karen（林文慧）
大陣仗 ■許志安和成班人傍實大醉的梁漢文夫婦搭(車立)離開。
撇甩Sammi ■許志安單拖現身，老婆唔見影。
谷德昭 好清醒 ■谷德昭和張達明（左）都有去畀面派對，一早走無醉意。
■蔚雨芯早走，表示仲有班師兄師姐在樓上玩。
城城Chok行 ■戴口罩的郭富城，一邊與記者寒暄；一邊插袋Chok行去取車。
Moka孤單影相 ■同樣無仔陪的方媛，就在上海同聖誕樹自拍。
揸舊波子 ■早前，城城用黑色林寶堅尼載女友去養和睇醫生，當晚無女陪，就改揸10年以240萬買的保時捷911 GT3 RS。
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一連幾日的聖誕假期，唔想好似大美人李嘉欣咁，因大風雪滯留札幌機場，經歷「機場災難」，平安夜當晚群星在港分批Gathering。佳節無女陪的郭富城與友歎至愛打邊爐。而許志安、蔚雨芯等就join太陽娛樂的灣仔「K局Party」。玩至凌晨約4時，單拖現身的安仔好有義氣，掩護醉爆好友夫婦梁漢文和Karen離開，最後安仔成功「的」梁氏夫婦上七人車，才一齊上車走人。 採訪 ︰ 張詠森、李維隆、李權威

平安夜當晚，太陽娛樂高層同旗下一班藝人在灣仔謝斐道的RedMR包房開Party。約凌晨十二時許，全黑密實打扮的蔚雨芯獨自離開，轉場再玩。其後，張達明和老友谷德昭、排舞師Sunny Wong及導演火火等陸續走人。留低梁漢文夫婦、許志安和一班高層繼續唱歌飲酒狂歡。梁炳兩公婆玩得特別high，因為佳節與二人的結婚紀念日（12月18日）好接近，恩愛夫婦順道慶祝埋結婚八周年，high爆猛飲，雙雙大醉。

　　約凌晨四時，穿上粉紅色衞衣的安仔扶實老友梁炳搭(車立)走人。大醉梁漢文目光呆滯，身邊的老婆Karen亦醉到啤啤夫，一直低頭。行行吓，梁炳仲突然張開手扮鳥，但維持不到半秒想仆，安仔即敏捷扶住，然後細心送梁氏夫婦上七人車。

城城飛台拍戲

　　佳節一支公留港的51歲城城，平安夜約圈外好友去銅鑼灣渣甸中心食至愛火鍋。凌晨十二時許，戴上黑色口罩的城城和男友人落樓取車，問他聖誕唔陪國產嫩口女友方媛？他露出腰果眼甜笑說：「你哋（記者）成日問呢啲，好唔乖！（聖誕點過？）聽日（25日）走嘞！要拍戲。」然後友善問記者吃飯未？最後同記者講聲「聖誕快樂！」，就載友人離去。翌日，城城已飛到台灣準備開拍西遊記系列的第三部作品《西遊記：女兒國》，預計拍到農曆新年，先有時間陪27歲小女友Moka呢。
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