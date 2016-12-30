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﻿Yumiko撇B女狂歡

2016-12-30 列印
■黃伊汶（左一）和鄭希怡「一紅一綠」，好有聖誕feel。
■接近4時，Yumiko拖老公梁學儲離開，夫婦皆有酒意。
■包包面陳嘉恒晒黑絲長腿。
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　　梁漢文狂歡當晚，同場亦有鄭希怡、黃伊汶兩pair夫婦約埋好友陳嘉恒等唱K。當晚，兩位星媽O氹完寶貝仔女瞓，才盛裝出動。兩位人妻約凌晨一時齊坐七人車到場，同行女友人手捧一箱The Macallen 12年的Double Cask威士忌，不醉無歸。
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