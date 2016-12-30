Yumiko撇B女狂歡
丟架三港女 遊台偷刺身
港女再次失禮台灣！三名港女在平安夜到有「台灣小築地」之稱的「上引水產」市場，疑趁人潮擠擁，偷走價值近四千元新台幣（約九百六十港元）的海鮮刺身，躲進市場女廁內開餐，被清潔工發現，保安員當場人贓並獲，三人...
2016-12-30
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今發重污染預警 北京人霧霾中跨年
中國多地經常受霧霾侵襲。北京市環保局昨天宣佈於今日（三十日）凌晨零時，啟動空氣重污染橙色預警，直至明年一月二日凌晨零時，意味當地居民要在霧霾中跨年。預警期間，北京市公安局警務航空總隊將加強空中巡視，而環保部亦會督查各地天氣應對措施的落實情況。 北京市環境保護局昨日表示一六年十二月三十日至一七年一月一日期間，北京將出現嚴重空氣污染。隨着冷空氣影響、污染物擴散條件會有改善，空氣品質將從一七年一月一日夜間起逐步好轉。橙色預警期間，除了上班日高峰時段持續執行限行交通管理措施，廢氣排放較多的輕型汽油車和砂石車將全天禁止在北京行駛，室外建築工地噴塗粉刷、建築拆除、土石方等施工作業...
2016-12-30
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日防衞相參拜靖國 中方提嚴正交涉
日本防衞相稻田朋美剛隨同首相安倍晉三出訪夏威夷，回國後翌日參拜靖國神社，是次為她八月上任後第一次公開參拜，她表示參拜目的是為祝願日本和世界堅毅努力，謀求和平。中方已向日方提出嚴正交涉，韓國政府昨日召見...
2016-12-30
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又一居柔光大廳清新雅致 逾1700呎花園
又一居是又一村大型低密度住宅，享有鄰近九龍塘港鐵站及大型商場地利，是次介紹的地下單位放售，特色是附設逾1700方呎花園，全屋裝修以淺色為主，配以假天花及玻璃趟門設計，營造光亮雅致的家居。 單位主...
2016-12-30
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找換店沽售增兩三成 人幣兌港元曾跌穿90水平
人民幣離岸價（CNH）跌穿6.98水平，昨日最低見6.9873，再創紀錄新低。而每百港元兌人民幣在早段更一度穿90水平，曾見90.07，是2010年9月以來首次，最新報89.91水平。有找換店已隨即調低人民幣賣出價至90關口。不過，亦有個別零售店因擔心人民幣再跌，索性停收人民幣。 找換店兌換人民幣較銀行吸引，找換店人民幣賣出價已報90元水平，滙豐及中銀電匯價仍穩守89元水平。多福找換匯款中心職員表示，由於人民幣持續貶值，的確多了客人沽出人民幣換港元。沽人民幣現鈔的生意多近20%至30%。他指，目前他們每百港元兌人民幣90.9，即1萬元人民幣可換到1.1萬港元。對於有其...
2016-12-30
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回勇虎噬「糖」
侯城慘吞三連敗淪落至英超榜末，但中場森姆克魯卡斯揚言，要在今晚聯賽聖誕新年快車第二站主場擊退愛華頓，以勝利為今年畫上句號。適逢拖肥糖作客戰績不濟，老虎今仗有望坐和望贏。（now621台、LeSports HK App 香港時間周六凌晨4:00直播） 連敗給熱刺、韋斯咸及曼城後，侯城各戰線近八仗僅三和五負。不過，他們上仗戰至七十二分鐘才因十二碼失守，最終主場0:3敗給爭標份子曼城，整體發揮算是有所交代。老虎中場森姆克魯卡斯向球迷承諾，在一六年最後一仗重響勝鼓：「我想所有人都同意己隊近三至四仗的表現已有所改善了，可惜無法得到理想賽果。今場對愛華頓，我們相信可以扭轉頹勢。」...
2016-12-30
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神奇焗雪糕 瑞士得獎萬用爐
瑞士著名家電品牌V-ZUG最近登陸香港，帶來了榮獲「PLUS X Award」2015年度大型電器大獎的微波蒸烤焗一體機Combi-Steam MSLQ。最特別是此機可同時發揮微波、蒸和烤焗功能，刁鑽...
2016-12-30
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聖誕出籠 郭富城無女 Lonely X'mas梁漢文夫婦
一連幾日的聖誕假期，唔想好似大美人李嘉欣咁，因大風雪滯留札幌機場，經歷「機場災難」，平安夜當晚群星在港分批Gathering。佳節無女陪的郭富城與友歎至愛打邊爐。而許志安、蔚雨芯等就join太陽娛樂的...
2016-12-30
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社論——清迷你危倉 歎慢板難拆彈
半年前淘大迷你倉發生四級大火，焚燒逾一百小時才被撲熄，兩名消防員救火其間英勇殉職，全城悲痛，也感震驚。近年愈開愈多的迷你倉，存在嚴重火警陷阱，當局在大火後承諾，推出針對全港迷你倉的「三部曲」行動，包括全面巡查、制定規管迷你倉規例，以及研究修改工廈安全法例。 半年過去了，消防處完成巡查全港近八百間迷你倉，結果令人不安，近三成四即二百五十七間涉消防和建築違規，消防處共發出一千二百張消除火警危險通知書，至今僅五十張完成改善，換言之，這批迷你倉仍有危險，究竟有多嚴重？消防處沒公佈詳細資料，公眾未能知悉。 為了給有關迷你倉壓力，消防處應公佈這二百五十七間迷你倉的商號和位置，增加透明度...
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柏寶元旦搖錢樹
柏寶上周二連場博殺失手，「白玉凱旋」和「飛馬再威」只能拼入位置，未能交出頭馬。周日元旦賽事，柏寶將策騎九駒上陣，他表示「搖錢樹」在合適的班次及途程競逐，將是他新一年打開勝門的主要希望。 ...
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