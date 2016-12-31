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﻿嘉莉母女勢長眠家族墓園

2016-12-31 列印
■嘉莉（右）與母親迪比相繼離世，令人惋惜。資料圖片
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　　「莉亞公主」嘉莉菲莎於周二離世，相隔一日，其著名影星母親迪比雷諾士都中風病逝，迪比死前曾稱掛念女兒，很想跟她在一起。迪比的兒子Todd Fisher昨宣佈會為迪比和嘉莉一同舉行喪禮，他表示︰「我正要外出找場地，如果可以的話，我們都喜歡這個（舉辦聯合喪禮）提議，我認為很適合。」據知，嘉莉生前未對喪禮提過意見，但迪比在中風前曾稱，希望嘉莉葬於加州的家族墓園，迪比亦曾稱想安葬該處。
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