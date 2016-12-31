 Advertisement
  • 2016年12月31日 星期六
  • 19º
  • 84%
熱門： 宋熙年新婚熊貓攻擊飼養員信興酒樓偷海鮮你的名字

日報新聞 > 娛樂

﻿米倉涼子宣佈結束兩年婚姻

2016-12-31 列印
■米倉兩年前嫁圈外老公，可惜火速分居。資料圖片
Previous Next

　　米倉涼子近年憑《Doctor X》劇集系列而保持收視女王的地位，事業如意，但婚姻卻不愉快。米倉於14年12月下嫁比她年輕兩年的圈外人，但婚後不久已傳出丈夫有暴力傾向，甚至傳她多次受到家暴，因而在結婚3月個月就立即分居。

　　據知米倉的丈夫一直不肯離婚，結果一拖再拖之下，昨日米倉才透過事務所發表聲明，表示花了一段時間協議，離婚終於成立，更希望以後大家繼續支持她的女優事業。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd