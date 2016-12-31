﻿娜姐賀歲性感出籠

周秀娜和鄭丹瑞（阿旦）合演的《小男人週記3之吾家有喜》，將於農曆年檔期上畫。再度演「小男人」梁寬的阿旦，片中女友就是娜姐，伊人近年惜肉如金，罕有地有大騷「事業線」的鏡頭！



提到和阿旦拍攝的親熱戲份時，娜姐就難忘同浸泡泡浴一幕，因為該場戲要維持泡泡份量和高水溫，一路拍一路出汗，並非想像中舒服，每拍完一個Take就要上水「回氣」！阿旦兩年前執導娜姐和鄭伊健主演的《分手100次》，兩人亦有泡泡浴戲份，今次是向《分》片「致敬」。阿旦亦坦言，雖然今次艷情欠奉，但他亦佩服娜姐的專業及感謝她的信任。