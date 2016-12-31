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﻿甄子丹「最強」琴技 撐《俠盜》

2016-12-31 列印
■子丹大顯鋼琴演奏技巧！
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　　「宇宙最強」甄子丹在新片《俠盜一號︰星球大戰外傳》中，扮演失明的智刃嚴，戲裏戲外均功夫了得的他生於音樂世家，自幼隨父學鋼琴，琴技亦甚了得。子丹亦為蕭敬騰主唱的《俠盜》中文版主題曲《決絕的信仰》擔任鋼琴演奏重任，早前亦在合作拍攝該曲MV期間，大顯琴技！

　　子丹在拍攝該MV前，特別抽出時間在酒店房間彈熟該曲，不少工作人員目睹他的純熟技巧紛表難以置信，想不到「好打得」的子丹，音樂造詣亦令人眼前一亮！

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